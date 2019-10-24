Инициатива наказуема. Такими были первые мысли Александра при виде автобусной остановки на месте импровизированной спортплощадки.

В деревне Мокрое Гусь-Хрустального района, наконец, появилась автобусная остановка. Но на месте спортплощадки, которую сделали сами жители. Как так вышло? Этот вопрос они задали местной власти. Как исправить ситуацию, выясняла Екатерина Гусева.Инициатива наказуема. Такими были первые мысли Александра при виде автобусной остановки на месте импровизированной спортплощадки.Александр Горшков, житель д. Мокрое: «Когда яма здесь была, никому ничего не надо было, а когда поднял все, воды не стало... вдруг забабахали остановку».Эту площадку Александр Горшков делал не только для своего 13-летнего сына, а для всех желающих погонять мяч или сыграть в волейбол. Нашел технику, разровнял территорию, вкопал столбы, купил и натянул волейбольную сетку. В деревне, где уже нет клуба, спортзала, закрыта школа - небольшая спортплощадка стала центром притяжения всех жителей. Руки опустились, рассказывает Александр, но неожиданно нашлись помощники. Анне Евтеевой из соседнего Демидово, по ее словам, до всего есть дело. Она обратилась в Народный фронт.Анна Евтеева, жительница с. Демидово: «Я так скажу , наболело, люди давно не видят в свою сторону заботы именно по созданию инфраструктуры, ее здесь как таковой нет, и люди обращались в последнюю инстанцию, которая могла бы помочь. Благодаря ОНФ мы очень быстро решили этот вопрос».Площадка перестала быть частным делом Горшкова. Активисты организовали собрание, пригласили местную и районную власть. И задали вопрос: как так вышло? Оказалось, еще три года назад люди просили обустроить автобусную остановку, рассказывает глава сельского поселения Светлана Суворова. И когда дорожники, наконец, приехали, она на радостях и разрешила. На собрании глава извинилась перед жителями. И все вместе решили строить новую площадку. В центре деревни.Светлана Суворова, глава администрации Демидовского сельского поселения: «Кадастровым инженерам заявочка уже дана, они промежуют, чтобы все было четко, а вместе с ними и начнем разрабатывать этот участок».Светлана Владимировна не скрывает: площадку жители выбрали непростую. Кучи мусора, бурьян, заросли деревьев - очистить территорию будет непросто. Скудный сельский бюджет не потянет. Нужна помощь районной администрации.Дмитрий Борзенко, замглавы администрации Гусь-Хрустального района: «Очень импонирует то, что жители именно деревни Мокрое активно занялись этим вопросом, и непросто говорят , дайте нам площадку , а готовы активно участвовать в ее строительстве. конечно, с нашей помощью, и мы постараемся войти и в программы и областные, и построить и футбольную, и волейбольную площадки, и построить тренажеры».Эта история не местечкового масштаба, а пример того, как даже в небольшой деревне люди могут заставить власти слышать себя. Главное, не опускать руки, уверен активист Народного фронта Руслан Зарипов.Руслан Зарипов, член регионального штаба ОНФ: «Для нас нет удаленный … Москва ли, Гусь-Хрустальный, деревня Мокрое - жители везде одни, и дети везде одни и все хотят комфорта. Здесь показатель того, что жители хотят, но власть то ли зашоренная, то ли забронзовевшая, и мы приехали сюда, чтобы ситуацию раскачать и в нужное русло направить, чтобы власти поняли, если жители хотят - им нужно помогать».То, что жители деревни Мокрое добьются своего, можно не сомневаться. Пример - эта дорога. Еще в прошлом году это была яма на яме. Но жители внесли ее в карту убитых дорог народного фронта и организовали такое активное голосование, что ее внесли в топ-10 дорог, подлежащих ремонту. И вот результат - новое дорожное полотно.Екатерина Гусева, Максим Котов «Вести-Владимир»