Знаменитый бизнесмен и писатель Сергей Минаев выдвинул неординарную версию о плагиате зарубежными коллегами деталей из российского кинематографа. Мужчина заявил, что грим Джокера был нагло сворован у Данилы Козловского.

Знаменитый бизнесмен и писатель Сергей Минаев выдвинул неординарную версию о плагиате зарубежными коллегами деталей из российского кинематографа. Мужчина заявил, что грим "Джокера" был нагло сворован у Данилы Козловского.Все началось с того, что одна из жительниц России заметила примечательную деталь в новом творении голливудских кинематографистов. Девушка обратила внимание на тот факт, что костюм главного героя фильма "Джокер" был буквально скопирован с образа Козюльского из знаменитой советской комедии "Ширли-мырли".Стоит отметить, что расцветка и фасон сценических нарядов действительно практически идентичны. Только Козюльский, роль которого исполнил Армен Джигарханян, не красил волосы в зеленый цвет и не рисовал на лице улыбку губной помадой. Девушка, обнаружившая интересный факт, уже обратилась в Минкульт с просьбой отозвать прокатное удостоверение у "Джокера".В свою очередь, тему подхватил и Минаев. В эфире своего шоу, которое выходит на видеохостинге YouTube, мужчина саркастично заметил, что грим персонажа зарубежного фильма был нагло сворован у одного из персонажей "Духless" – Макса Андреева. Его роль исполнил Данила Козловский.22 Окт 2019 в 12:54 PDT"Данила Козловский – первый Джокер не только всея Руси, а всея мира. И вы, ******, ответите. Всем Голливудом ответите за это воровство", – пригрозил Сергей зарубежным кинематографистам. Он призвал объединить усилия и составить коллективный иск против создателей фильма. К слову, примечательная деталь – "Духless" был снят по одноименному роману кого бы вы думали? Сергея Минаева. Вероятно, именно поэтому тема плагиата настолько задела мужчину.