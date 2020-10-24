Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 411, больных с признаками внебольничной пневмонии – 110.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 411, больных с признаками внебольничной пневмонии – 110.По состоянию на 22 октября на стационарном лечении находилось 64 пациента с ОРВИ и 288 – с пневмонией.Всего в области зарегистрировано 8847 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.6423 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 22 октября – 49 человек.За период наблюдения в области отмечен 251 летальный случай.