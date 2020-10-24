Из Ковровского в Вязниковский район они проезжают через Осипово, Крестниково, Сарыево и Симонцево.

Из Ковровского в Вязниковский район они проезжают через Осипово, Крестниково, Сарыево и Симонцево.Так дальнобойщики объезжают пост ГИБДД в Сенинских двориках, а также установленные там видеокамеры. И так избегают проверок.В результате перегруженные фуры буквально уничтожают не рассчитанные на такую нагрузку местные дороги. Прежде всего это касается покрытого щебенкой участка между Сарыево и Крестниково, а также заасфальтированных дорог внутри населенных пунктов.