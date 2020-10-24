Хобби историка из Сургута Анны Фадеевой - мифология. Ведь до принятия христианства существовали свои праздники и традиции.

Хобби историка из Сургута Анны Фадеевой - мифология. Ведь до принятия христианства существовали свои праздники и традиции.В частности в последние дни октября, оказывается, древние славяне вспоминали о своих предках, составляли генеалогическое древо семьи. И Анна пристально изучает эти традиции. 5 лет назад она приехала в наш регион, увидела Суздаль и уже не захотела уезжать. Теперь Анна изучает славянскую культуру нашего края.И прямо сейчас от нее одна из страниц из жизни древних славян.Анна Фадеева историк, экскурсовод:- На холмы возвышенности которые повыше и очень большой костер разжигали именно для того, чтобы нашим предкам было тепло на том свете. Я желаю вам всем здоровья, счастья благополучия. Пусть ваш очаг будет всегда полон тепла любви.Смотрим и слушаем!