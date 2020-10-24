Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выделил двадцать автомобилей из автопарка Белого дома для нужд врачей поликлиник. Так, в период роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выделил двадцать автомобилей из автопарка Белого дома для нужд врачей поликлиник. Так, в период роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции медики будут быстрее приезжать к пациентам. «Из-за нехватки транспорта участковые терапевты и педиатры вынуждены добираться до пациентов пешком. Это добавляет им нагрузки в и без того крайне напряжённый период.