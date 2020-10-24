Один из участников исследования эффективности американской вакцины от коронавируса скончался 13 октября. Тогда компания Johnson&Johnson;, занимающаяся разработкой препарата, приостановила испытания.

Один из участников исследования эффективности американской вакцины от коронавируса скончался 13 октября. Тогда компанияJohnson&Johnson, занимающаяся разработкой препарата, приостановила испытания.Тогда вакцина находилась на третьей стадии испытаний. Первая и вторая фазы завершились успехом: у всех участников возник стойкий иммунитет к инфекции. Уже в начале 2021 года на предприятии планировали начать массовое производство препарата.Казалось бы, после смерти одного из испытуемых этим планам не суждено было сбыться. Однако независимая группа экспертов провела расследование смерти добровольца и пришла к выводу, что его кончина никак не связана с вакциной. Причиной ухода мужчины из жизни стал инсульт, который, по мнению специалистов, не мог быть вызван препаратом. Такие выводы они сделали на основе результатов изучения истории болезни умершего и данных о 100 тысячах людей, принимавших вакцины по аналогичной технологии.Американские СМИ сообщают, что 23 октября Управление санитарного надзора США разрешило Johnson&Johnson возобновить исследования. При этом в других странах испытания продолжились еще раньше.Но стоит отметить, что это уже не первый случай остановки испытаний американских вакцин из-за проблем со здоровьем у добровольцев. Так, в сентябре были отложены исследования препарата, разработанного AstraZeneca и учеными из Оксфорда из-за побочных эффектов у одной из участниц опыта.