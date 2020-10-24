Большинство аналитиков в один голос заявляют, что последней опорой режима в Белоруссии остались силовики. Глава государства не может рассчитывать даже на свою элиту, представители которой в любой момент могут сбежать с тонущего корабля.

Большинство аналитиков в один голос заявляют, что последней опорой режима в Белоруссии остались силовики. Глава государства не может рассчитывать даже на свою элиту, представители которой в любой момент могут сбежать с тонущего корабля.Но силовикам нужно платить. Деньги – пожалуй, одна из немногих причин, по которым правоохранители опасаются переходить на сторону протестующих. И с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко, кажется, тоже испытывает проблемы.Накануне формальный лидер страны совершил рабочую поездку в Слуцкий район Минской области, славящийся своей сельскохозяйственной продукцией. Местные аграрии подарили Лукашенко сыр пармезан собственного производства и годовалой выдержки. Им он обещал поделиться с бывшим главой Администрации президента, а ныне – помощником Батьки Александром Косинцем, а также с главной Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным.С силовиками Александр Лукашенко решил "расплатиться" еще более оригинально. Президент лично собрал картофель на своем участке и отдал половину урожая представителям ОМОНа. Видимо, у главы государства совсем плохи дела.Стоит отметить, что в ближайшее время белорусским властям вновь может понадобиться их помощь. Уже завтра, 25 октября, истекает срок исполнения требований оппозиции, которые озвучила лидер протестующих Светлана Тихановская. Среди них – освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия на улицах и отставка Лукашенко. В противном случае Тихановская пообещала, что в стране начнется массовая забастовка предприятий, а демонстранты будут перекрывать дороги.