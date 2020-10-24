Сотрудники управления Россельхознадзора проверили предпринимателя, который занимается разведением молочно-крупного рогатого скота и производством сырого молока.

Сотрудники управления Россельхознадзора проверили предпринимателя, который занимается разведением молочно-крупного рогатого скота и производством сырого молока.Выяснилось, что у предпринимателя поголовье скота составляет 33 головы, из них 18 дойного стада. Ежедневный надой молока - порядка 140 литров. При этом, молоко продавалось в частный сектор без подтверждения безопасности, не предоставлены протоколы испытаний, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы в системе ФГИС «Меркурий», сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области.По факту нарушения в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.