Медицинскую маску носили во времена Средневековья. Сегодня ее называют "Чумный доктор".

Медицинскую маску носили во времена Средневековья. Сегодня ее называют "Чумный доктор".Вообще такой костюм был подобран не случайно. Конечно он тоже гарантированно не защищал от чумы. Но маска с длинным клювом набивалась травами , фильтровала воздух и не давала инфекции попасть внутрь. Что она из себя представляет, нам напомнит спасатель из Гусь- Хрустального. Алексей Алексеев увлекается современным направлением - стим-панком.Сотрудник МЧС Алексей Алексеев ежедневно работает в экстремальных условиях. Он водитель службы пожаротушения. А свободное время любит проводить в домашней мастерской. Она помогает ему отвлечься от напряженных будней. Там Алексей создает необычные устройства в стиле - стимпанк- это направление научной фантастики, расказывающее о мирах в которых все механизмы работают на паровой энергии. Вот это - одно из последних изобретений Алексея .Алексей Алексеев, водитель службы пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Маска чумного доктора... Раньше использовались такие докторами. В данной маскеиспользовал кожу и специальные очки -окуляры. Есть окуляр, который рассматривает какие-то детали и ультрафиолет. Через него можно видетьзашифрованные надписи.Вдохновился созданием паровых механизмов Алексей 10 лет назад. Сейчас у него уже целая коллекция устройств - пулемет Гатлинга, паровой телеграф, наручные часы на газоразрядных индикаторах, очки механика восьмидесятого уровня, какон сам их назвал.В ходидут запчасти от старой техники, винтики, гайки. Но иногда этого бывает недостаточно. Для создании вот этогомеханизма , Алексею пришлось ездить в другие регионы в поисках необходимых элементов.Алексей Алексеев, водитель службы пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Сейчас я вам покажу аппарат, который предназначен для квест-комнаты и в чем его весь смысл. Телетайп или телеграфный аппарат люди для общения. Есть специальная перфолента, на которой записывалась какая-то определенная информация и в итоге она отображалась на бумагу или на рулонную катушку.О своих работах механик-спасатель рассказывает на своем канале в Ютьюб "Мастерская 112". Алексей считает, хобби должно быть в жизни каждого.Юлия Шувалова "Вести Владимир"