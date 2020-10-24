Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую в покушении на сбыт героина в крупном размере.Оперативникам поступила информация о 34-летней женщине, которая может быть причастна к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы. Полицейские установили, что подозреваемая получала крупные партии наркотиков, разбавляла их, фасовала и делала закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница была задержана около одного из домов на Кантемировской улице. При ее личном досмотре обнаружены и изъяты 30 свертков с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Царицыно г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве