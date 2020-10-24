Злоумышленник в ходе внезапно возникшего конфликта из хулиганских побуждений произвел один выстрел в область лица потерпевшего из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали подозреваемого в хулиганстве.В ОМВД России по району Зябликово обратился приезжий мужчина. По словам заявителя, неизвестный в подъезде одного из домов на Шипиловской улице в ходе внезапно возникшего конфликта из хулиганских побуждений произвел один выстрел в область его лица из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний житель столицы.По данному факту дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22