Большинство наблюдателей уверены. что выполнять требования оппозиции белорусские власть не намерены. Более того, они готовы нанести ответный жесткий удар.

Большинство наблюдателей уверены. что выполнять требования оппозиции белорусские власть не намерены. Более того, они готовы нанести ответный жесткий удар.Уже в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уйти с должности главы государства. В противном случае лидер оппозиции Светлана Тихановская пообещала ему всеобщую забастовку и перекрытие дорог. Казалось бы, у "железной леди" нет рычагов для воплощения своих угроз в жизнь, если бы не психологический фактор.Политолог Артем Шрайбман пояснил, что "народный ультиматум" Тихановской был для власти весьма внезапным ходом и она не знает, как на него реагировать. Представителям режима может быть неизвестно о наличии или отсутствии у оппозиции реальных механизмов давления. Все это приводит к панике, в порыве которой власти рискуют допустить очередную ошибку и усугубить свое положение.Самой страшной из подобных ошибок может быть применение огнестрельного оружия против протестующих. В настоящее время силовики, за которых так отчаянно держится Александр Лукашенко, уже активно запугивают демонстрантов обещаниями спустить курок, показывая, что они готовы к такому сценарию. По мнению Шрайбмана, таким образом власти хотят расколоть недовольных. Если хотя бы 10% испугаются и уйдут с улиц, то других уберут репрессиями, а остальные быстро устанут.Но это может сыграть с режимом злую шутку. Угрозы оружием могут с таким же успехом раззадорить демонстрантов, а искушенные возможностью силовики могут не устоять и открыть огонь. Это приведет к невиданной доселе вспышке насилия.