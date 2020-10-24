По мере того, как количество заболевших увеличивается устрашающими темпами, прогнозы специалистов становятся всё более пессимистичными. Похоже, такого развития событий ожидали не все.

По мере того, как количество заболевших увеличивается устрашающими темпами, прогнозы специалистов становятся всё более пессимистичными. Похоже, такого развития событий ожидали не все.Российский молекулярный биолог, академик РАН Виталий Зверев тоже считает, что в ближайшее время хороших новостей ждать не стоит. По мнению ученого, коронавирус SARS-CoV-2 и вызываемая им болезнь COVID-19 останутся с нами надолго.Зверев пояснил, что главным условием победы над коронавирусом является приобретение населением популяционного иммунитета. Для этого инфекцией должны переболеть 70% людей: в таком случае вирусу будет гораздо сложнее распространяться и прирост зараженных резко снизится. Но такого в ближайшие два года точно не произойдет. Коронавирус в России сегодня успел заразить лишь 20-25% человек.По оценкам специалиста, необходимое количество переболевших будет достигнуто не раньше 2022 года. Поэтому до конца 2020 года ждать каких-либо значительных изменений не стоит, коронавирус в России сегодня никуда не уйдет. Исследователь убежден, что до конца года число зараженных будет расти, затем ситуация постепенно стабилизируется.Но даже если 70% населения переболеет COVID-19, коронавирус не перестанет циркулировать среди людей. Виталий Зверев убежден, что отдельные вспышки заболевания будут происходить так же, как и в случаях с гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями.Спасти от такого развития событий может лишь вакцинация: по словам Зверева, если бы люди не прививались от гриппа, он доставил бы человечеству не меньше хлопот, чем КОВИД.