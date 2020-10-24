Поисковики работают почти месяц.

Почти месяц назад в селе Горки Камешевского района пропал 7-летний школьник Поиски ребёнка пока успехом не увенчались. Тем временем волонтёры ответили на самые распространённые вопросы, которые задают пользователи в соцсетях.Как сообщает владимирский спасательный отряд «Лиза Алерт», поиски Савелия Роговцева не завершены. Ведётся активная информационная работа и отработка задач на местности.«Повторно проверяются некоторые участки, продолжается фотосьёмка территории с БПЛА. При необходимости в выездах участвует кинолог», - сообщают в ПСО.Параллельно сотрудники правоохранительных органов отрабатывают всевозможные версии, проводится оперативная работа.«Мы не можем рассказать все подробности. В соответствии с УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Вся информация, которая поступает в отряд передаётся следствию», - продолжают свой рассказ добровольцы.Отмечается, что если возникнет необходимость в массовом выезде волонтёров на место, то в «Лизе Алерт» тут же объявят сбор.«Мы крайне не рекомендуем вести самостоятельные поиски. Это неэффективно и может помешать работе правоохранительных органов», - поясняют поисковики.Вдобавок к пояснениям, они опубликовали карту местности, по которой они отработали несколько сотен задач.«Сетка на карте километр на километр. Разноцветные линии называются треками. Это маршруты, которыми ходили пешие группы, и зоны, которые были отработаны при помощи различных технических средств. Линий много. Но будет больше. Поиск продолжается. Мы верим. И продолжаем искать», - .