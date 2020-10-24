С 2021 года в порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации будут внесены важные изменения, необходимые для ранней диагностики сахарного диабета.

С 2021 года в порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации будут внесены важные изменения, необходимые для ранней диагностики сахарного диабета.Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.На втором этапе диспансеризации будет проводиться исследование уровня гликированного гемоглобина у пациентов с подозрением на диабет.Проведение такого анализа более информативно по сравнению с рутинным тестом на наличие глюкозы в крови, поэтому исследование гликированного гемоглобина является "золотым стандартом" для точной диагностики сахарного диабета.