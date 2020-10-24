Да они не панацея, но они работают. Поэтому давайте все же всем миром наденем медицинские маски. Как показывают исследования, они действительно спасают.

Да они не панацея, но они работают. Поэтому давайте все же всем миром наденем медицинские маски. Как показывают исследования, они действительно спасают.И не стоит верить новой антирекламе в интернете, которая появилась на этой неделе. Ношение масок не приводит к возникновению внебольничной пневмонии. Это подтверждают медики. Больницы региона работают на пределе.. Количество заболевших растет. Давайте прислушаемся к тем, кто спасает наши жизни каждый день.Масочный инцидент в московском театре на Таганке уже неделю обсуждают в соцсетях. Перед спектаклем зрительницу уговаривают надеть маску.Из-за бунтарки пришлось вызвать полицию. Спектакль началсяс опозданием на час. Почему многие так упорно игнорируютсредства индивидуальной защиты в многолюдных помещениях? С одной стороны, вируса не видно, а ношение маскивызывает дискомфорт - люди устали-отвечаютспециалисты.С другой, замечают психологи,такая вот детская позиция: если я в это не верю, значит этогоне существует.Игорь Петряков главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения Владимирской области:- К сожалению население недопонимает, очень мало людей носит маски...зайти в любой автобус, магазин, аптеку..К сожалению понимание в обществе- далеко от необходимого и заболевших столько... Все мы смотрим СМИ по 15 тысяч в день... Больницы всех заболевших взять не смогут.То , что ношение масок станет такой животрепещущей темой - не ожидали и специалисты. Сколько еще нужно доказательств ? Медицинские маски эффективно снижаютраспространение вируса- еслисоблюдать всеправила.Это подтверждают ведущие эксперты по болезням.Глупость - страшное преступление. Неразумноеповедение одного человека, безответственностьмогут дорого обойтись каждому.- Сейчас ситуация требует от общества гражданского понимания, ответственности, и если ты этого не делаешь то ты может сам и не пострадаешь, как молодые люди, но пожилой человек рядом может умереть поимание, сознание- что это нужно это важнее реанимационных коек, и ИВЛ.Мария Кузьмина преподаватель Владимирского базового медколледжа:- Маски не полноценно защищают носителя от коронавируса, но они не позволяют проникать в организм большому количеству вируса, ...что может помочь перенести заболевание в легкой форме и с меньшими последствиями.Даже во времяобычного разговоравокруг говорящихобразуется такое же количество капель, как и при чихании и кашле.Но маска способна их задержать.Исследователи продемонстрировали фото говорящего человекав камере лазерного рассеяния. На нем прекрасно видно , как маска помогает блокировать капли и соответственно замедлять распространение вирусных частиц ,причем до 90 % . Более того,маска не может навредить, онане влияет на повышение концентрации углекислого газа в крови- подтверждают немецкие исследователи.Игорь Петряков главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения Владимирской области:- Многие люди почему-то надев ее вот так считают,что это они носят маску..Это можно назвать амулет ... оберег в официальных источниках- формальное использование защиты..только так при защите носа.с прилеганием пластинки - на улице наверное нет , но если в ..полутора метрах оказывается человек...Сегодня область не справляется с потоком пациентов. Больницы переполнены. Медики делают все возможное. Но подчеркивают, если не будет со стороны населения поддержки минимального масочного режима, соблюдения социальной дистанции, с пандемией не справиться. Это можно сделать только сообща.Татьяна Воронцова, Нина Глизница, Александр Чунаев. Вести- Владимир