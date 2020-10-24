"Макароны" не могут быть скучным гарниром- считает Анди Мартин. Скучно их можно только приготовить или подать. Паста по-Неаполитански с красивым названием "Путтанеска" никого не оставляет равнодушным уже 70 лет.

"Макароны" не могут быть скучным гарниром- считает Анди Мартин. Скучно их можно только приготовить или подать. Паста по-Неаполитански с красивым названием "Путтанеска" никого не оставляет равнодушным уже 70 лет.И всё благодаря неподражаемому вкусу и скандальной репутации. Якобы это любимое блюдо неаполитанских путан. На самом деле термин "путтанеско" итальянцы используют для обозначения чего-то незначительного в жизни. В данном случае перевод: "небогатое блюдо ". Его создатель Сандро Петти, проявив смекалку приготовил пасту из того, что было под рукой.Анди Мартин, мастер производственного обучения:- Дольше всех обжаривается репчатый лук, добавляем грибы, вместе с перцем , хотим чтобы баклажан был сочным, добавляем баклажан , только в самом конце кабачок, им обжариваться 2-3 минуты, в конце капперсы , маслины, томатное пюре, и дободим до вкуса.Вся сила в соусе. Он готовится в первую очередь. Один из секретов - овощи обжаривать именно в этой последовательности, ведь у них разная степень приготовления. Режем всё мелкими кубиками, используя небольшую поварскую хитрость.Анди Мартин, мастер производственного обучения:- Просто разрезаем на 2 части и очень удобно. Вот так берете за шляпки и она легко вынимается)) Не нужно опускать в воду и баклажаны. Чтобы избавиться от горечи, достаточно их просто посолить.Не горько будет.Еще немного сельдерея, базилика, можно сухого, и чеснока в самом конце. Для сохранения "духа". Нотка юга - оливковое масло. Пассируем на нем, и не жалеем. А перед подачей в соус добавим несколько ложек воды, в которой паста варилась. Мы их просто берем и отпускаем..и будем закручивать ...не будем ломать...многие берут...ломают ...ломают..не надо ломать.Думать, что макаронам всего несколько сотен лет, неверно. Аромат этого блюда доносится через тысячелетия. Считается, что привез его из Китая Марко Поло. Но само слово макароны родилось в Италии. Там в музее спагетти даже хранится нотариальный акт из архива Генуи за 1279 год о существовании "макаронис".Екатерина Кузнецова доцент кафедры русского языка ВлГУ:- Слово "макароны" пришло к нам из итальянского. В Италии слово "макарони" обозначало вид пасты.Забавно, что именно с макаронами связан и Розыгрыш Века. Первого апреля в 1957 году на телеканале Би-Би-Си показали сюжет о небывалом урожае макарон в Швейцарии. Как говорится "лапшу на уши повесили". Ведь многие телезрители поверили, что макароны растут на деревьях. А вот то, что от спагетти можно стройнеть - абсолютная правда. Главное они должные быть из твердой пшеницы и приготовлены "аль денте" - на зубок.Анди Мартин, мастер производственного обучения:- В середине как раз беленькая точка, это говорит , что у нас изделие аль денте, можно его закладывать в соус.Прогреваем все пасту вместе с соусом , украшаем микрозеленью и подаем на стол.Анди Мартин, мастер производственного обучения:- Из солнечной Италии спагетти Путтанеска.. Приятного аппетита.))И не забываем еще один важный момент: обязательно причмокиваем, как итальянцы.Ведь макароны по-неаполитански заслуживают того, чтобы ими наслаждались.Татьяна Воронцова. Семен Карпов . Вести- Владимир.