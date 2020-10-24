Машины будут доставлять врачей на вызовы к пациентам.

Глава региона Владимир Сипягин принял решение поддержать амбулаторно-поликлинические медучреждения областного центра. Он передал 20 легковых автомобилей из автопарка администрации региона в их пользование. Машины будут доставлять врачей на вызовы к пациентам.«Цель - повышение доступности медицинской помощи для людей», - отметил Владимир Владимирович.Сейчас в 33-ем регионе на дому лечатся более 1300 пациентов с Covid-19. В сутки служба скорой и неотложной медицинской помощи получает от 200 до 500 обращений от жителей региона.Как сообщила директор Депздрава Елена Утемова, такой шаг позволит повысить охват владимирцев, находящихся в группе риска.Напомним, что за сутки во Владимирской области зарегистрировано