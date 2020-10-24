Если хотите получить рекомендации по действиям в случае обнаружения у себя первых симптомов, правилах поведения, специалисты рекомендуют обратиться в контакт-центр.

Если хотите получить рекомендации по действиям в случае обнаружения у себя первых симптомов, правилах поведения, специалисты рекомендуют обратиться в контакт-центр.Операторы горячей линии подскажут, как действовать в случае обнаружения у себя симптомов заболевания, какие меры следует принять, что делать при ухудшении состояния.Телефоны линии Роспотребнадзора— 8 800 200 05 45 и (4922) 77 85 31.Теперь добавился еще и номер линии, которую организовал облздрав – 8 (800) 350-17-33 (номер бесплатный!) Ещё можно отправлять свои вопросы и жалобы через СМС-сообщения и через WhatsApp - на номер 8 (904) 252-90-02.Время работы с 8:00 до 20:00