Джем-сейшн. Это творческая встреча музыкантов разных направлений.

Новый музыкальный проект во Владимире. Джем-сейшн. Это творческая встреча музыкантов разных направлений.Вместе они музицируют и импровизируют. Играют без особых приготовлений. Взять инструмент и выступить может каждый из присутствующих. Автор проекта известная владимирская исполнительница и педагог Дария Курпаяниди. Ну а сам термин джем пришел из джаза еще в 1929 году...Мы с вами можем почувствовать атмосферу нового музыкального события. Дария поделилась с нами видео.Дария Курпаяниди певица, педагог:- Мероприятие открыто для всех желающих ... Так что можете показать себя...или просто насладиться музыкой исполнителей.Слушаем!