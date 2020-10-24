За последние сутки во Владимирской области ещё 88 человек заболели коронавирусом. Всего больных в нашем регионе теперь 8 935. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новых

За последние сутки во Владимирской области ещё 88 человек заболели коронавирусом. Всего больных в нашем регионе теперь 8 935. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (16 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (11 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир —