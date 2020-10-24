Накануне дым повалил из-под крыши частного дома в деревне Карякино Камешковского района.

Накануне дым повалил из-под крыши частного дома в деревне Карякино Камешковского района.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 144 кв м. По предварительной информации, загорание возникло в гараже, огонь начал переходить под общую с домом крышу. Пожарные не дали огню распространиться на внутреннюю отделку и тем самым спасли имущество граждан, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Хозяев на месте на момент происшествия не было, пожар был обнаружен соседом, который своевременно обратился в пожарную охрану. Таким образом оперативное сообщение и реагирование помогло избежать серьёзных последствий.По предварительной информации, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы обогревателя).К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 10 человек.