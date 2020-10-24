Живые палочки, юркие привидения, скрывающихся в ветках - все это про палочников. Необычных насекомых, которые прекрасно живут в городских квартирах.

Живые палочки, юркие привидения, скрывающихся в ветках - все это про палочников. Необычных насекомых, которые прекрасно живут в городских квартирах.Кто и почему увлекается ими? В гости к заводчице необычных питомцев отправилась Юлия Болдина. Давайте к ней присоединимся.Живые палочки, юркие привидения, скрывающихся в ветках - все это про палочников. Необычных насекомых, которые прекрасно живут в городских квартирах. Кто и почему увлекается ими? В гости к заводчице необычных питомцев отправилась Юлия Болдина. Давайте к ней присоединимся.С двух шагов неотличим от ветки дерева. Аннамский палочник - необычный, но вполне безобидный. Оживает только в руках хозяина. Способность сливаться с окружающей средой - для него единственная возможность выжить.Ульяна Кашина:- Они ведут малоподвижный образ жизни. И основная задача- не привлекать внимание. Они, иногда, качаются, подражая качание веточки на ветру. Я как-то к другу зашла в гости, просто попить чаю. А у них дома их 800 или 1000 . Сначала они мне показались страшными, а потом они мне так понравились. Принесла домой и с тех пор они у меня.Милые, ручные и нетребовательные. В домашних условиях палочники прекрасно чувствуют себя в просторных террариумах. Домик должен стоять на светлом месте. А интерьер можно обустроить по собственному вкусу. Но там должны быть ветки, в которых палочник будет маскироваться. Ульяна Кашина , заводчик экзотических насекомых рассказывает, питомцы абсолютные вегетарианцы. Любят комнатные растения, листья малины, салат. Но листья дуба - вне конкуренции.Ульяна Кашина:- Есть такая шутка, что при уборке можно спутать палочника с веточкой и случайно выкинуть. Мы как-то их выпустили и забыли про них на три часа, когда вспомнили где-то час искали . Один зашифровался на грунте в цветах. Очень долго искали. Выпускала на растения, а они все разбежались.Пока у заводчицы их всего пять, правда из-за таланта насекомых к маскировке, Ульяна в этом не вполне уверена. Сейчас особое внимание - разведению потомства. Маленьких палочников хозяйка планирует раздать друзьям и соседям.Юлия Болдина, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".