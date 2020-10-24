Это на три случая больше, чем на 23 октября.

На утро 24 октября во Владимирской области подтверждено ещё 88 диагнозов заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Среди них: 18 во Владимире, 16 в Гусь-Хрустальном, 11 в Муромском, 9 в Ковровском, 7 в Александровском, 5 в Гороховецком, 5 в Юрьев-Польском, 4 в Кольчугинском, 3 в Собинском, 3 в Суздальском, 3 в Петушинском, 2 в Селивановском, 1 в Меленковском, 1 в Вязниковском районах. Отметим, что это на три случая заболевания больше, чем вчера.Всего в области за период пандемии зафиксировано 8 935 инфицированных.За сутки в России подтверждено 16 521 случай COVID-19 в 85 регионах.