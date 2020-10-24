Только после решения суда власти отремонтировали 500 метров дорожного полотна.

Житель деревни Митрофаниха пожаловался в прокуратуру на разбитую дорогу на улице Озёрная. Сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В результате проверки было доказано, что ямы и ухабы не соответствуют ГОСТам, и создают угрозу безопасности движения. Прокуратура направила в местную администрацию представление об устранении нарушений, но там с ремонтом не торопились.Только после решения суда власти отремонтировали 500 метров дорожного полотна. Добавим, что Фемида обязала сельских чиновников привести в порядок 800-метровый участок в деревне Парфентьево.