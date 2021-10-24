На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 310 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:77 - во Владимире;37- в Муромском районе;34 - в Гусь-Хрустальном районе;30 - в Ковровском районе;15 - в Кольчугинском районе;14 - в Вязниковском районе;13 - в Петушинском, Собинском и в Суздальском районах;12 - в Александровском районе;11 - в Гороховецком районе;10 - в Юрьево-Польском районе;9 - в Киржачском районе;8 - в Меленковском районе;5 - в Камешковском и в Судогодском районах;4 - в Селивановском районе.