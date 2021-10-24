На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 310 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
77 - во Владимире;
37- в Муромском районе;
34 - в Гусь-Хрустальном районе;
30 - в Ковровском районе;
15 - в Кольчугинском районе;
14 - в Вязниковском районе;
13 - в Петушинском, Собинском и в Суздальском районах;
12 - в Александровском районе;
11 - в Гороховецком районе;
10 - в Юрьево-Польском районе;
9 - в Киржачском районе;
8 - в Меленковском районе;
5 - в Камешковском и в Судогодском районах;
4 - в Селивановском районе.