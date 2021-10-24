Что касается соседей, то ситуация хуже только в Ивановской области. В Ярославской, Нижегородской и Рязанской областях сроки немного, но короче.

Более 40% жителей Владимирской области не смогут купить новую машину за 2 млн рублей даже если будут откладывать на неё 50% зарплаты в течение 10 лет. Для покупки подержанного авто ценой 800 тысяч потребуется копить более 4 лет. К таким выводам пришли .В рейтинге регионов Владимирская область оказалась на 55 из 85 мест. Для сравнения, жителю Подмосковья на новую машину придётся копить 6,5 лет, а на подержанную три года. При этом лишь 18% жителей Московской области будут откладывать на транспорт более 10 лет.Что касается соседей, то ситуация хуже только в Ивановской области. В Ярославской, Нижегородской и Рязанской областях сроки немного, но короче.