Прокуратура Киржачского района проверила, как администрация Киржача исполняет законодательство о...

Прокуратура Киржачского района проверила, как администрация Киржача исполняет законодательство о социальной защите инвалидов.В ходе проверки обнаружилось, что у главного входа в здание городской администрации имеется парковочная площадка. Однако на ней не определены места для транспортных средств инвалидов.Кроме того, на регулируемом пешеходном переходе через ул. Привокзальная в районе д. № 22 «А» г. Киржача средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации, не установлены.Прокуратурой района в адрес главы городской администрации внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.ФОТО: https://www.pexels.com/ru