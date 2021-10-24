В больницах наблюдается дефицит жизненно важного ресурса.

В больницах Владимирской области наблюдается дефицит кислорода для пациентов с коронавирусом. Об этом в рассказал врио губернатора Александр Авдеев.«Вопрос очень тревожный. Всё находится в ручном управлении. Кислорода не хватает по всей стране. Обеспечение им — это первостепенная задача. Мы находимся в прямом контакте с министерством промышленности, чтобы получать квоты и привозить жидкий кислород в регион, но также сами предпринимаем меры, чтобы закупить концентраторы - установки, которые вырабатывают атмосферный кислород», - подчеркнул он.Александр Александрович отметил, что ситуация требует организованной работы главных врачей, специалистов экономического блока Белого дома и депздрава.Ранее редакция «33Live.Ru» писала, что глава региона во время обращения к жителям Сейчас администрация области прорабатывает вопрос финансирования проекта.