С 1 ноября между Нижним Новгородом и Москвой начнёт курсировать вторая десятивагонная скоростная...

С 1 ноября между Нижним Новгородом и Москвой начнёт курсировать вторая десятивагонная скоростная «Ласточка» повышенной комфортности. Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва останется прежним. Новый состав будет отправляться из Москвы в 09:25 и прибывать в Нижний Новгород в 13:31. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 17:55 и прибывать в Москву в 22:03, сообщает пресс-служба РЖД.Новая версия «Ласточки» была создана на заводе «Уральские локомотивы» в этом году. Изменения в конструкции и системе управления позволили увеличить длину состава до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевозить 727 человек (пятивагонные «Ласточки» – 341 пассажира).Напомним, первая комфортная "Ласточка" начала перевозить пассажиров в начале октября.