24 октября 2021 года православные отмечают Филиппов день. Верующие чтят память святого апостола Филиппа.
24 октября 2021 года православные отмечают Филиппов день. Верующие чтят память святого апостола Филиппа.
История
Этот церковный праздник в народе называют Филиппов день. Известно, что родился святой в Кесарии Палестинской. Апостол был женат, воспитывал четырех
дочерей.
За твердость в
христианской вере ученики Иисуса Христа избрали Филиппа одним из диаконов. В этот православный праздник верующие вспоминают судьбу святого. Так, когда начались гонения на христиан, Филипп покинул Иерусалим и отправился
странствовать, проповедуя веру христову. Говорят, он творил чудеса и
изгонял злых духов. Умер святой в глубокой старости.
Что нельзя делать 24 октября
Зная о том, какой сегодня праздник, люди часто задаются вопросом: что можно нельзя делать в Филиппов день? 24 октября 2021 года нельзя лениться и бездельничать. Наши предки
верили, что чем продуктивнее пройдет день, тем удачнее будет следующий год. Кроме того, нельзя в этот церковный праздник брать
деньги в долг – это к нищете и ссорам. Также нельзя в Филиппов день стирать.
Приметы и традиции
Как и на любой церковный праздник, в народе есть свои приметы и традиции. Наши предки большое внимание уделяли тому, какой будет погода в этот день.
Если 24 октября выпал снег, то весна будет ранней.
Если на Филиппов день на небе
месяц в дымке, скоро будет ненастная погода.
Если 24 октября на деревьях шумит листва, то это к снегопаду. Если же небо ясное – к морозам.