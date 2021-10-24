24 октября 2021 года православные отмечают Филиппов день. Верующие чтят память святого апостола Филиппа.

24 октября 2021 года православные отмечают Филиппов день. Верующие чтят память святого апостола Филиппа.ИсторияЭтот церковный праздник в народе называют Филиппов день. Известно, что родился святой в Кесарии Палестинской. Апостол был женат, воспитывал четырехдочерей.За твердость вхристианской вере ученики Иисуса Христа избрали Филиппа одним из диаконов. В этот православный праздник верующие вспоминают судьбу святого. Так, когда начались гонения на христиан, Филипп покинул Иерусалим и отправилсястранствовать, проповедуя веру христову. Говорят, он творил чудеса иизгонял злых духов. Умер святой в глубокой старости.Что нельзя делать 24 октябряЗная о том, какой сегодня праздник, люди часто задаются вопросом: что можно нельзя делать в Филиппов день? 24 октября 2021 года нельзя лениться и бездельничать. Наши предкиверили, что чем продуктивнее пройдет день, тем удачнее будет следующий год. Кроме того, нельзя в этот церковный праздник братьденьги в долг – это к нищете и ссорам. Также нельзя в Филиппов день стирать.Приметы и традицииКак и на любой церковный праздник, в народе есть свои приметы и традиции. Наши предки большое внимание уделяли тому, какой будет погода в этот день.Если 24 октября выпал снег, то весна будет ранней.Если на Филиппов день на небемесяц в дымке, скоро будет ненастная погода.Если 24 октября на деревьях шумит листва, то это к снегопаду. Если же небо ясное – к морозам.