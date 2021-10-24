Погибших и пострадавших нет. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры.

В 18-27 23 октября в Александрове на улице Красный переулок в доме №9 загорелась квартира. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара.Сотрудники МЧС не дали распространиться огню и ликвидировали пламя на площади 12 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. С помощью спасательного устройства были спасены трое человек, из них двое детей. Погибших и пострадавших нет.На место происшествия от МЧС выезжали 4 единицы техники, а также 11 человек личного состава. Привлекалась пожарная часть города Карабаново в составе трёх человек.Дознаватели ведомства выясняют причину произошедшего.