Прокуратурой Меленковского района проведены проверки соблюдения законодательства о...

Прокуратурой Меленковского района проведены проверки соблюдения законодательства о здравоохранении.В первой аптеке на холодильном оборудовании № 1 рядом с лекарствами соседствовали гигрометр, компьютерные кабели и фумигатор. В самом холодильнике одновременно хранились лекарства и продукты питания работников аптеки. На втором холодильнике также лежал измерительный прибор рядом с лекарствами от диабета.В ходе проверки минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, оказалось, что в аптеке отсутствовали 2 препарата.Во втором аптечном пункте в помещении, предназначенном для хранения лекарственных средств, для сотрудников аптеки была организована обеденная зона. Кроме того, работники аптеки также убирали свой обед в холодильник, где хранились лекарства.В адрес руководства аптечных пунктов внесены представления, одно из которых удовлетворено, нарушения устранены, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Второе представление находится на рассмотрении.