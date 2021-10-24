Ежегодная акция Культурный марафон стартует 8 ноября. В этом году акция приурочена к к 125-летию...

Ежегодная акция "Культурный марафон" стартует 8 ноября. В этом году акция приурочена к к 125-летию первого киносеанса в России.В основе проекта – необычный мультимедийный онлайн-тест, благодаря которому школьники смогут узнать, за счёт каких приёмов создатели фильмов держат зрителей в напряжении, что цвет может рассказать о чувствах героя и по каким принципам строятся комедийные диалоги.Цель «Культурного марафона» – научить анализировать художественные произведения и формулировать своё мнение. Кроме того, в рамках акции школьники смогут встретиться с профессионалами российской киноиндустрии, организовать киноклуб в своей школе и даже попробовать себя в создании мини-фильмов.Зарегистрироваться можно сайте проекта.