Самое большое заблуждение, что путешествовать - это дорого, - уверяет героиня нашего следующего...

Самое большое заблуждение, что путешествовать - это дорого", - уверяет героиня нашего следующего сюжета. Мы узнали у нее главные лайфхаки и секреты для тех, кто боится путешествовать самостоятельно, но хочет сэкономить.Загорелись путешествовать? Пора искать диван! Именно так можно перевести название глобальной гостевой сети "каучсерфинг", объединяющей путешественников со всего света. С помощью этого ресурса вы сможете устроить ночевку в доме незнакомого человека, который не против принять гостей.Анастасия Чебукова, путешественница: «Ты ни за что не платишь, просто приезжаешь. Тебе человек, который вас принимает, дает адрес, и ты приезжаешь просто к нему. На самом деле сначала было немножко страшно. Первый раз мы поехали в Милан. Все наши опасения был напрасны, потому что нас очень хорошо встретил миланский математик. Он нам устроил маленький аперитивчик, поставил на стол газировку, чипсы, сухарики, поговорил с нами, рассказал о своей профессии, о городе, куда сходить, что посмотреть, где поужинать».Первый совет от Анастасии- никаких тяжелых рюкзаков! Авиабилеты в Италию - туда и обратно обошлись в 6 тысяч рублей. Однако зачем останавливаться только на одном Милане?Анастасия Чебукова, путешественница: «По всей Европе ездят крутые автобусы Фликсбас. Очень дешевые. Всего лишь за тысячу рублей вы можете приехать из Милана в Турин, из Турина в Венецию».В Турине бюджетное путешествие и вовсе превратилось в люкс-тур. Хозяин квартиры встретил девушек на вокзале, накормил великолепной итальянской едой, научил танцевать бачату и угостил настоящим итальянским мороженным - джелато.Анастасия Чебукова, путешественница: «"Ты никогда не прочувствуешь атмосферу страны, если не поживешь в семье"»."Но это же может быть опасно!", - скажут многие. Совет простой - перед отправкой внимательно изучаем комментарии. Без положительных отзывов жильё не выбираем. Сэкономить, можно и отправляясь в обычный тур- поможет блог о бюджетных путешествиях. Анастасия смогла поехать на 6 дней в Бахрейн - всего за 11 тысяч рублей!Анастасия Чебукова, путешественница: «Есть такая группа ВКонтакте - "Путешествия почти бесплатно". В этой группе часто выкладывают туры. Но её нужно постоянно мониторить, потому что они сразу разлетаются».Набравшись опыта, девушка стала составлять каучсерфинг-туры для себя и своих друзей. Все сама - от визы до покупки билетов.Анастасия Чебукова, путешественница: «У нас был маршрут: Мадрид - Барселона - Ибица. И также мы летели в Москву с пересадкой в Афинах. Огромный лайфхак, если у вас есть шенгенская виза, вы можете ненадолго - на целый день - погулять в какой-нибудь стране, например, в Афинах. Мы даже успели доехать до моря и искупаться там».В условиях закрытых границ, путешественница организовала тур и по России. Выбор пал на Северную Осетию. Маршрут - Владикавказ, Грозный, Чечня.Анастасия Чебукова, путешественница: «Что для меня стало самым удивлением, что некоторые даже не знают, что Северная Осетия это Россия. Мы купили билет, который, на минуточку, стоит меньше 2-ух тысяч рублей, представляете?»За несколько дней подружки посетили 2 ущелья, жили в домике в горах, умывались ледяной водой горных вершин, общались с местной фауной, коровами и лошадьми, и даже катались на качелях над пропастью.Мария, путешественница: «Ежедневно в моих рекомендациях вылазила рекомендация качелей во Владикавказе над пропастью. Как я мечтала на них оказаться».Алина Самохвалова, путешественница: «Энергетика обещала быть просто пушкой бешеной. Нас было 7 красоток и мы поехали на Кавказ. И это лучшее путешествие в моей жизни. Мы жили в горах с видом на водопад 3 сестры. Под "черные глаза" мы ели осетинские пироги, мы попали на кавказскую свадьбу, поговорили с кавказскими жителями. Ни один пятизвездочный отель с этим не сравнится».Итак, смело используйте инструменты, которые дает нам мировая паутина, не бойтесь нового и обязательно путешествуйте! Любовь Истратова, Вести-Владимир.