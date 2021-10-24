Троих человек, в том числе двоих детей, спасли огнеборцы во время пожара в многоэтажке. Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел вечером 23 октября на улице Красный переулок в Александрове.

Троих человек, в том числе двоих детей, спасли огнеборцы во время пожара в многоэтажке. Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел вечером 23 октября на улице Красный переулок в Александрове. Загорелась одна из квартир на первом этаже. Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы. При помощи спасательного устройства огнеборцы спасли с пятого этажа двоих детей и одного