История освоения космоса началась задолго до полёта Юрия Гагарина. Пока ученые познавали небесную...

История освоения космоса началась задолго до полёта Юрия Гагарина. Пока ученые познавали небесную теорию, практической частью занимались животные. Космический аппарат, на котором летала собака Чернушка, станет новым арт-объектом Киржача.Коровы в космос пока так и не полетели. Но зато на орбите земли побывали собаки. Самые знаменитые четвероногие космонавты Белка и Стрелка, но кроме них были еще 34 пса-героя. За месяц до первого полёта Юрия Гагарина, в космосе побывала Чернушка - и вернулась обратно на Землю невредимой.Правительство СССР требовало запустить в космос человека, но легендарный конструктор Сергей Королёв отложил старт корабля "Восток", до тех пор пока собаки не совершат два удачных вылета. Космонавтами-испытателями стали Звёздочка и Чернушка. Они первыми проделали путь, который еще только предстояло совершить Юрию Гагарину: взлёт, один виток вокруг Земли и посадка.Виктор Китов, очевидец приземления космической капсулы: «Увидели этот шар, в пределах двух метров высотой. Два больших иллюминатора были затемнённые, потому что копоть была».Небесное судно с Чернушкой приземлилось в нескольких километрах от города Заинска, в Татарстане. По воспоминаниям ребят, которые стали свидетелями падения капсулы, окна в школе задребезжали, как от взрыва. Именно школьники первыми увидели место, куда приземлился хвостатый космонавт. Очевидцы ждали, пока военные откроют космическую капсулу. Но пассажиров - манекен, морскую свинку, мышей и собаку, - извлекли только на следующий день.Олег Чекашов, очевидец приземления космической капсулы: «Чёрненькая! Такая красивенькая-красивенькая. Полдеревни потом стали Чернушками называть. Даже белых собак так называли! Была не испуганная, вся в проводах, какие-то застёжки на ней. Как сейчас, когда голову проверяют человеку. Вся в липучках была».Хвостатый космонавт задал тренд не только на имена - многие ребята, после приземления собаки захотели стать космонавтами.Евгений Фёдоров, меценат, генеральный директор ОАО "Киржачская типография": «Здесь особая атмосфера и, фактически, мы можем с этой точки наблюдать, как нашу Землю разглядывал Юрий Алексеевич Гагарин. Потому что спусковые аппараты того времени были типовыми».Космическая капсула с 1961 года хранилась в Москве, в запасниках НПО "Наука". В этом году аппарат передали администрации Киржачского района для музеефикации. Место, где на неё смогут посмотреть жители и гости города, уже определено.Илья Букалов, глава администрации Киржачского района: «В этом Доме культуры Юрий Алексеевич Гагарин выступал перед жителями города Киржача, перед жителями нашего района. Об этом говорит табличка, которая установлена на Доме культуры. И это одна из причин, по которой мы приняли решение вместе с Евгением Фёдоровым по установке капсулы именно в этом месте, с определённой композицией».Теперь капсулу предстоит отреставрировать. Небесное судно заметно обтрепалось - оно стояло под открытым небом. А пока надо решить, в каком виде она предстанет - с манекенами Чернушки и "Ивана Ивановича" или без? Открытой или закрытой? Итог можно будет увидеть уже в следующем году. Открытие нового арт-объекта планируют приурочить ко Дню космонавтики. Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".