Анна Кочеткова введена в искусственную кому. Она находится в реанимации в одной из владимирских больниц. Требуется транспортировка ребёнка в Москву.

Одна из двух школьниц, сбитых 20 октября в Коврове 19-летним подростком на «Форде», находится в коме. Об этом сообщают наши коллеги изНапомним, что около 13:20, Одна из них была госпитализирована и находится в тяжёлом состоянии. Вторая – находится на амбулаторном лечении.Сейчас 12-летняя Аня лежит в реанимации одной из владимирских больниц. У неё диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра. Ребёнка ввели в искусственную кому.Родители обратились за помощью к специалистам Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, которые изучают результаты анализов, консультируют семью. Однако их услуги не бесплатные. Плюс врачи рекомендуют перевести пострадавшую в московскую клинику. Спецбольница готова принять девочку. При этом ресурсы у семьи Кочетковых небезграничные. В связи с этим открыт сбор помощи на лечение.«Она очень хорошо учится в школе, заняла первое место в школьной олимпиаде по истории, готовилась к городской. Играет в волейбол, занималась в секции на базе спорткомплекса «Молодежный», - охарактеризовали юную ковровчанку местные СМИ.Реквизиты счетов:4276 1000 1823 7591 (Сбербанк) Елена Владимировна К.2200 2407 4454 3550 Дмитрий Владимирович К.Номер телефона для связи: 8-904-038-06-48.