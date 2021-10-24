Водитель Газели пострадал в столкновении с фурой в Вязниковском районе. Авария произошла поздно вечером в пятницу на 279 километре М-7. На место происшествия выехали подразделения МЧС, скорая

Водитель Газели пострадал в столкновении с фурой в Вязниковском районе. Авария произошла поздно вечером в пятницу на 279 километре М-7. На место происшествия выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, а также дорожные полицейские. Судя по фото с места аварии, грузовая Газель догнала попутную фуру Скания. От удара кабина Газели оказалась деформирована так сильно, что сотрудникам