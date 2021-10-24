33-летний житель областного центра задолжал по кредитным платежам более 1 миллиона рублей. Как...

33-летний житель областного центра задолжал по кредитным платежам более 1 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба региональной ФССП, мужчина был официально трудоустроен в одной из московских компаний и имел постоянный доход. Некоторое время он выплачивал долг в добровольном порядке, однако вскоре прекратил исполнять финансовое обязательство перед банком.В ходе судебный пристав установил, что на имя должника зарегистрирован автомобиль «Mercedes-Benz B 180». В отношении иномарки было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Принятые меры принудительного исполнения мужчина проигнорировал.Когда владимирец не смог продать авто, он задумался об оплате назначенных штрафов. В органах ГИБДД мужчине отказали в совершении регистрационных действий. В результате должнику пришлось погасить не только задолженность в полном объеме, но и исполнительский сбор, которого он мог бы избежать, если бы не нарушил срок для добровольной оплаты.