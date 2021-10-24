Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 60 590 владимирцев.

Во Владимирской области на 24 октября выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 77 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 34 - в Гусь-Хрустальном, 30 - в Ковровском, 15 - в Кольчугинском и 14 - в Вязниковском районах. По 13 инфицированных прибавилось в Петушинском, Собинском и Суздальском, 12 - в Александровском, 11 - в Гороховецком, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Киржачском, 8 - в Меленковском районах. По 5 пациентов получили положительный тест в Камешковском и Судогодском, 4 - в Селивановском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 60 590 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 281 случая во Владимире, 7028 - в Гусь-Хрустальном районе, 6691 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.