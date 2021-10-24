Нередко жители Владимирской области встречают на своих огородах, полях и лесах необычные...

Нередко жители Владимирской области встречают на своих огородах, полях и лесах необычные геологические образцы.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это розовый кварцит с так называемый "знаками ряби". "Знаки ряби" - это следы, которые состоят из гребней, валиков, небольших промежутков, которые когда-то образовались текучими водами на дне древних морей. В основном геологи датируют эти памятники - 100 миллионов лет назад».Но иногда исследователи находят окаменевшие фрагменты дна морского возрастом более миллиарда лет. Тогда из-за переизбытка сероводорода в атмосфере, жизнь пряталась в водах мирового океана. Во время отлива, бактерии - единственные жители планеты - гибли на мелководье и превращались в ил, который через миллионы лет стал твердой породой - розовым кварцитом.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Камни это не наши. Дело в том, что ледник валдайского или московского оледенения, когда двигался на территорию центральной России, на Урал, он взломал вот эту корку кварцитовую на территории современной Прибалтики, Карелии, и вот эти фрагменты дна древнего моря с этими запечатленными "знаками ряби" попали на территорию Владимирской области».Такой неприметный, но удивительный камень может найти каждый. Наши предки использовали кварцит как пороговый камень, на него ставили ведра у колодца или подкладывали под углы строений. Глядя на этот слепок со дна уже несуществующего древнего моря, чувствуешь себя пылинкой во вселенной.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Всегда думаешь о том, как коротка человеческая жизнь. Когда гуляешь с корзиной или с ружьем по лесу и увидишь вот такой кварцит со "знаками ряби", когда близко моря даже нет, думается о глобальности процессов».Музей природы готов удивить вас и другими находками. Железной рудой из поймы реки Печуга Камешковского района, которую сформировали железофиксирующие бактерии. А это полосчатый кремень, крепкий и прочный. Использовался для изготовления каменных орудий. Сейчас умельцы создают из него украшения.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Кварцем владимирская земля также богата.//С переливающимися кристаллами тоже можно обнаружить.//Если камень с пустотами расколоть, там вполне можно встретить такое интересное минеральное образование».Белый камень-известняк подарил Руси эпитет "белокаменная". Образовался он на дне моря 350 миллионов лет назад. Использовался на Владимиро-Суздальской земле с древних времен. И пусть Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли, Дмитровский и Георгиевский соборы выполнены из привозного известняка, белый пористый камень из наших карьеров тоже использовался в строительстве. А вот еще одно полезное органическое ископаемое, которое люди используют до сих пор.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Торф - это материал будущего для нашего края. Мы им чрезвычайно богаты, а используется он все-таки мало. Торф - это сырье для химической промышленности, это подстилка для скота во время стоялого содержания, это прекрасное удобрение, это топливо. Была такая Шатурская тепловая электростанция в Московской области. Она работала только на торфе».Утеплитель, пластмасса, спирт, воск, лекарства, - как только не используют торф, и это, между прочим, возобновляемый ресурс. "Болото - это тоже целая жизнь, - говорит исследователь, - нужно оставить его в покое". Заповедных мест с каждым годом становится все меньше и меньше. Любовь Истратова, Александр Голубев, Вести-Владимир.