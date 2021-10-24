Гололёд повышает риски возникновения ЧС, роста числа ДТП, нарушениями в работе всех видов транспорта.

МЧС Владимирской области проинформировало об ухудшении погодных условий в ночь с 24 на 25 октября. С 22.00 воскресенья и до утра понедельника на дорогах региона ожидается гололедица.Гололёд повышает риски возникновения ЧС и роста числа ДТП. Возможны нарушения в работе всех видов транспорта.Водителям рекомендовано соблюдать ПДД.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по телефонам 101 или 112.