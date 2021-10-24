Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям зафиксировало...

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям зафиксировало захламление строительным мусором на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных в Ковровском районе. По специальной методике сотрудники ведомства рассчитали, на какую сумму был причинён вред почве и уведомили об этом хозяйку земельных участков. Также женщине было выдано предписание об устранении нарушений.Однако, в ходе следующей внеплановой проверки, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что работы по уборке так и не производились - общая площадь захламления составила 0,34 га. Тогда ведомство подало иск в Ковровский городской суд, который принял решение взыскать с собственника земельных участков сумму вреда в размере 2023975 рублей, а также расчистить от мусора земли. Ответчица пыталась оспорить решение суда, но его оставили без изменений.