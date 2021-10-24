Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его...

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его обвиняют в краже.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в декабре прошлого года обвиняемый, узнав, что владелец соседнего дома приезжает редко, проник на территорию садового участка и похитил дрова из бани.Спустя несколько месяцев злоумышленник снова вернулся на место преступления. На этот раз он украл дрова, продукты питания и предметы быта.Потерпевшая, обнаружив пропажу имущества, обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 7 000 рублей.Обвиняемого задержали сотрудники полиции. В содеянном он сознался.