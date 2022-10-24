Одиннадцать лет колонии за почти полтонны наркотиков. Александровский городской суд вынес приговор...

Одиннадцать лет колонии за почти полтонны наркотиков. Александровский городской суд вынес приговор жителю Карабаново за незаконное производство наркотических средств в составе организованной группы.Следствием установлено, что в период с апреля по май 2021 года подсудимый, располагая местом для изготовления, а также необходимыми химическими веществами и оборудованием для их смешивания, охлаждения, фильтрации и сушки, незаконно произвел наркотические средства в особо крупном размере - 480 килограммов. Кроме этого мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений мужчине назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима.