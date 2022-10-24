«Т Плюс» провела масштабную межрегиональную экологическую акцию.

«Т Плюс» провела масштабную межрегиональную экологическую акцию «Деревья – городам Т Плюс», приуроченную к своему 20-летию. Одновременно в 20 городах присутствия сотрудники компании высадили 50 тысяч деревьев на 50 гектарах земли.Количество деревьев символизирует 50-тысячный энергетический коллектив, а сама акция является частью ESG-повестки компании.«Компания всегда уделяла большое внимание экологии. Почти все наши станции за 20 лет перешли на природный газ и теперь их воздействие на окружающую среду минимально. А в 2023 году и вовсе будет сведено к нулю. Забота о природе, то что объединяет всех нас. Поэтому в честь своего 20-летия компания проводит акцию - «Деревья – городам Т Плюс», - отметил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.В этом году утверждена новая экологическая стратегия ПАО «Т Плюс», которая уже в 2025 году позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ компании на 28%. Также пересмотрен подход к решению вопросов по снижению воздействия на окружающую среду и определены главные направления развития. В их числе – повышение операционной эффективности станций, снижение потерь в тепловых сетях, модернизация объектов и переход на газ как на основной вид топлива.В рамках акции «Деревья – городам Т Плюс» сотрудники Владимирских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» высадили более 5000 саженцев сосны. В мероприятии приняли участие около 90 человек. Общая площадь территории, на которой восстановлены лесные насаждения составила 2,2 гектара.Экологические проекты являются неотъемлемой частью политики Владимирского филиала «Т Плюс». Компания регулярно принимает участие в городских субботниках, инициирует собственные мероприятия по озеленению территорий и защите окружающей среды.