«Т Плюс» провела масштабную межрегиональную экологическую акцию.
«Т Плюс» провела масштабную межрегиональную экологическую акцию «Деревья – городам Т Плюс», приуроченную к своему 20-летию. Одновременно в 20 городах присутствия сотрудники компании высадили 50 тысяч деревьев на 50 гектарах земли.
Количество деревьев символизирует 50-тысячный энергетический коллектив, а сама акция является частью ESG-повестки компании.
«Компания всегда уделяла большое внимание экологии. Почти все наши станции за 20 лет перешли на природный газ и теперь их воздействие на окружающую среду минимально. А в 2023 году и вовсе будет сведено к нулю. Забота о природе, то что объединяет всех нас. Поэтому в честь своего 20-летия компания проводит акцию - «Деревья – городам Т Плюс», - отметил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.
В этом году утверждена новая экологическая стратегия ПАО «Т Плюс», которая уже в 2025 году позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ компании на 28%. Также пересмотрен подход к решению вопросов по снижению воздействия на окружающую среду и определены главные направления развития. В их числе – повышение операционной эффективности станций, снижение потерь в тепловых сетях, модернизация объектов и переход на газ как на основной вид топлива.
В рамках акции «Деревья – городам Т Плюс» сотрудники Владимирских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» высадили более 5000 саженцев сосны. В мероприятии приняли участие около 90 человек. Общая площадь территории, на которой восстановлены лесные насаждения составила 2,2 гектара.
Экологические проекты являются неотъемлемой частью политики Владимирского филиала «Т Плюс». Компания регулярно принимает участие в городских субботниках, инициирует собственные мероприятия по озеленению территорий и защите окружающей среды.