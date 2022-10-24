Увеличивается количество вагонов в «Ласточке» сообщением Нижний Новгород – Москва в праздничные дни...

Увеличивается количество вагонов в «Ласточке» сообщением Нижний Новгород – Москва в праздничные дни ноября.Сдвоенный состав скоростной «Ласточки» №721/722 будет отправляться: из Москвы 3 и 6 ноября в 20:57, прибытие в Нижний Новгород 4 и 7 ноября в 01:07; •из Нижнего Новгорода 4 и 7 ноября в 05:01, прибытие в столицу в эти же сутки в 09:06.Напомним, в праздничные дни ноября между Нижним Новгородом и Москвой назначены дополнительные поезда №35/36 и №48/47. Также дополнительный поезд №51/52 свяжет Нижний Новгород с Ижевском и Казанью, сообщает пресс-служба ГЖД.Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» (для iOS и Android).Фото пресс-служба ГЖД.