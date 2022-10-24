Свалка строительных отходов образовалась на улице Асаткина. Некие мужчины выгрузили из Газели рядом с мусорными баками гору листов рубероида. Информацию об этом опубликовали в соцсетях.

Свалка строительных отходов образовалась на улице Асаткина. Некие мужчины выгрузили из Газели рядом с мусорными баками гору листов рубероида. Информацию об этом опубликовали в соцсетях. Автором публикации оказался председатель местного товарищества собственников недвижимости. Он и поймал нарушителей «за руку», сфотографировал и выложил в Сеть. Николай Старостин, руководитель ТСН “НОВАТОР” Было сделано замечание. Кто выгружал, тому